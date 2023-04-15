Росія змінює тактику боротьби з українськими партизанами — ЦНС

Окупанти почали частіше виставляти дані теми у свій порядок денний, особливо під час засідань силових структур, бо бояться українського підпілля

Російські силовики придумали нову стратегію щодо боротьби з українським підпіллям на окупованих територіях.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

У повідомленні вказується, що керівник ФСБ Олександр Бортніков, інші міністри силового блоку та начальник російського генштабу Валерій Герасимов шукають шляхи тиску на українське підпілля на захоплених територіях.

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"Окупаційна "адміністрація" має намір посилити відповідальність за поширення інформації проукраїнського характеру та виявлення осередків руху опору. Таким чином, результати засідання Антитерористичного комітету РФ вказують на збереження окупаційної політики Росії, спрямованої на викорінення української ідентичності", - йдеться у повідомленні.

У Центрі національного спротиву додали, що окупанти почали частіше виставляти дані теми у свій порядок денний, особливо під час засідань силових структур, бо бояться українського підпілля.

Нагадаємо, раніше речниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк заявила, що дії партизанів, які підірвали ділянку залізниці на Херсонщині, були своєрідною репетицією перед масштабнішою акцією.

Крім того, ми раніше інформували, що українські партизани записали відео із попередженням зрадників України в Донецькій області і заявили, що колаборанти знайдуть єдину "нагороду".

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