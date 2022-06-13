Росія змінює тактику роботи своїх ДРГ: ворожі диверсанти можуть бути серед нас

Росія змінює тактику роботи своїх ДРГ: ворожі диверсанти можуть бути серед нас

Росіяни вирішили оживити свою українську сітку агентів, яку формували тут багато років.

Росія змінює тактику роботи своїх диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ).

Про це розповів радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів.

За його словами, на початку війни ворог активізував роботу ДРГ. Це були спеціально підготовлені диверсанти, які професійно виконували свої завдання.

Проте представник МВС запевняє, що зараз такі групи вже неефективні, бо українські правоохоронці швидко виявляють і знищують їх. Через це ускладнюється перекидання ворожих ДРГ на українську територію.

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"Щоб поновити диверсії, росіяни змінюють тактику. Вони вирішили оживити свою українську сітку агентів, яку формували тут багато років. Росія піднімає їхні контакти й намагається вступити з ними в співпрацю", – зазначив радник міністра внутрішніх справ.

Андрусів запевнив, що Нацполіція знає всіх російськийх агентів.

"За усіма товаришами, які коли-небудь були в проросійських організаціях, ведеться пильне спостереження. Тому нова тактика росіян – провальна", – підсумував він.

Раніше в МВС повідомляли, що ворожі диверсанти говорять українською та мають паспорт України.

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