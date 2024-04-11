Росія змінює тактику в морі: у ЗСУ розповіли її особливості

Армія Російської Федерації змінює тактику в морі. Окупанти почали застосовувати підводні човни для запуску ракет по Україні.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Ворог, розуміючи всю небезпеку виходу із захищеної гавані, наскільки це можливо, почав застосовувати саме субмарини. Зараз в морі так само перебуває "Варшавянка" 636 проєкту, носій крилатих ракет", — повідомив він.

За його словами, ЗСУ спостерігають застосування росіянами підводних човнів вже не вперше.

"Зараз з’ясовується його причетність до нічних атак. У разі підтвердження це буде вже схоже на такий вибір тактики. Що все ж таки вони вирішили діяти саме у такий спосіб", — наголосив Плетенчук.

Як повідомлялося, вдруге за пів року армія РФ застосувала підводний човен для запуску ракет. Це вдалося верифікувати Військово-Морським силам ЗСУ. Окупанти шукають різні способи для запуску крилатих ракет.

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