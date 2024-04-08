Росія змінює тактику ударів по електростанціях України, під загрозою нові міста – Financial Times

Росія змінила тактику ударів по енергетичній інфраструктурі України, використовуючи високоточні ракети для знищення електростанцій у менш захищених районах, ніж Київ. Деякі зі станцій не можуть бути повністю відновлені до наступної зими.

Про це йдеться у статті Financial Times.

Завдана шкода енергетиці України є гіршою, ніж взимку 2022-23 років

Відповідно до заяв українських посадовців, хоч і не така масштабна шкода енергетиці, завдана Росією, була гіршою, ніж взимку 2022-23 років. Тепер очевидною ціллю РФ є постійна, непоправна шкода.

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Від 22 до 29 березня росіяни обстріляли сім українських теплоелектростанцій – усі в інших регіонах, крім Києва, який має одну з найкращих ППО у країні. Російські ракети також влучили у дві гідроелектростанції.

Україна не повідомила подробиці про масштаби збитків на кожній електростанції. Однак посадовці заявили, що кілька станцій, зокрема у Харківській області, були майже повністю зруйновані.

"Наша мета – максимально відновити до жовтня", – сказав виконавчий директор ДТЕК Максим Тимченко.

Група ДТЕК втратила близько 80% своєї електроенергії під час російських атак в останній тиждень березня. П’ять ТЕС були змушені зупинити роботу.

Тимченко повідомив про існування планів щодо відновлення деяких підстанцій і великих електростанцій, які не були повністю зруйновані.

"За умови відсутності подальших атак принаймні 50% пошкоджених енергоблоків будуть знову підключені до мережі", – сказав виконавчий директор ДТЕК.

Що допомогло уникнути масових відключень світла

Він також зазначив, що якби не тепла погода, імпорт енергоресурсів з ЄС і збільшення виробництва електроенергії з відновлюваних джерел, Україна пережила б масові відключення світла, як це було 2022-23 років.

РФ атакує електростанції в окремих регіонах, щоб повністю їх знищити

Тимченко розповів, що у попередній зимовій кампанії, яка була спрямована на енергосистему України, країна-агресорка намагалася занурити міста в темряву та холод, атакуючи розподільчі станції та трансформатори по всій країні. Але зараз російські ракети наводяться на електростанції в окремих регіонах, щоб "повністю їх знищити, тому що відновити електростанції за короткий час неможливо".

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"Стільки ж ракет, використаних під час атаки взимку [2022-23] років, зараз спрямовано на п’ять-шість енергетичних об’єктів в одному регіоні. Вони намагаються відключити від електропостачання великі промислові регіони та міста", – повідомила керівниця відділу комунікацій "Укренерго" Марія Цатурян.

За її словами, менші підстанції – якими керує "Укренерго" – можна захистити від атак захисними спорудами. Але "дуже важко, якщо не неможливо" охопити великі електростанції, для відновлення яких потрібно "кілька місяців або навіть років".

Для атак по енергетиці РФ зараз використовує дорогі високоточні балістичні ракети і дешеві дрони

Друга важлива відмінність від зими 2022-2023 років полягає у тому, що Росія зараз також використовує дорогі високоточні балістичні ракети, заявив голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та комунальних послуг Андрій Герус. Він уточнив, що під час однієї нещодавньої атаки на вугільну електростанцію ворог запустив балістичних ракет на 100 млн дол., тоді як Україна має лише кілька систем ППО Patriot, здатних збити такі цілі.

Як повідомив речник ГУР Міноборони України Андрій Черняк, Росія досі використовує велику кількість безпілотників, але як дешевший спосіб уразити інші частини енергетичної системи, як-от трансформатори.

"Ми очікували обстрілів на початку зими, але зараз ми бачимо, що вони використали ракети свіжого виробництва", – сказав Черняк.

За його оцінками, Росія має достатньо ракет для ще однієї чи двох великих атак у найближчі тижні.

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За словами Геруса, хоча збитки вважаються більш постійними, ніж взимку 2022-2023 років, вони більш локалізовані, і їхній вплив тимчасово пом’якшується поєднанням великого імпорту електроенергії з ЄС, українських сонячних електростанцій і теплої погоди.

Нардеп розповів, що після березневих ударів імпорт з ЄС досяг рекордних 18 700 МВт-год., що еквівалентно двом електростанціям. Нагадаємо, що за кілька місяців після повномасштабного вторгнення Україна підключила свою мережу до сусідніх країн Європи – Румунії, Словаччини, Угорщини та Польщі.

Допомогти Україні може розподілена генерація

Герус вказав, що допомогли також сонячні дні ранньої весни. Завдяки нинішній теплій погоді опівдні сонячна енергія забезпечує 20-25% енергетичних потреб країни.

Більше відновлюваної енергії може допомогти Україні ще більше в довгостроковій перспективі. Тимченко повідомив, що вітряні та сонячні станції розкидані, що унеможливлює удари, які призводять до припинення виробництва електроенергії таким самим чином.

"Ми всі повинні думати про те, що після цієї зими у нас буде ще одна і ще одна. Рішення для нас – розподілена генерація", – зазначив виконавчий директор ДТЕК.

До слова, як розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, в Україні є два традиційних піки, коли збільшується навантаження на електросистему, – зима та літо. Тому влітку в деяких регіонах можуть бути відключення світла.

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