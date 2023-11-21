Росія змінює тактику застосування ракет: експерт пояснив, про що це свідчить

Зараз Росія може за два місяці зробити те, що витрачала спочатку війни за добу, а станом на жовтень 2022 - за місяць, зазначив Олександр Коваленко.

Росія змінить тактику застосування ракет у зимовий період 2023-2024, які більше відіграватимуть другорядну роль, а дрони-камікадзе навпаки – головну.

Про це повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко у своєму блозі на сайті Obozrevatel.

"21 листопада…Рівно два місяці тому, 21 вересня, росіяни здійснили останній ракетний удар із застосуванням авіаційного базування крилатих ракет Х-101/555. 25 вересня вони застосували КРМБ "Калібр" та аналогічно, не застосовували їх більше з того часу", - зазначив він.

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Таким чином, за словами Коваленка, за два місяці, тільки за рахунок виробництва ракет, РОВ могли підготувати не менше 120 одиниць Х-101/555 і від 60 до 90 КРМБ "Калібр".

"Для розуміння, якщо хтось забув, це навіть не потенціал ракетного удару 24 лютого 2022 року. За весь жовтень 2022 року росія застосувала по Україні понад 170 ракет різної номенклатури, але переважно Х-101/555", - уточнив експерт.

Про що це говорить?

Олександр Коваленко підкреслив, що, не дивлячись на наявність виробництва ракет, Росія нездатна заповнювати їх боєзапас настільки швидко, наскільки часто слід їх застосовувати, щоб одержати умовного коефіцієнту корисної дії (ККД). У 2022-2023 роках вона не досягла поставленої мети – тотального блекауту по всій Україні та повного знищення енергосистеми, а лише спровокувала посилення її як живучості, так і захисту.

"Зараз Росія може за два місяці зробити те, що витрачала спочатку війни за добу, а станом на жовтень 2022 - за місяць. Безумовно, це вплине на тактику застосування ракет у зимовий період 2023-2024, які більше відіграватимуть другорядну роль, а дрони-камікадзе навпаки – головну", - резюмував військово-політичний оглядач.

Нагадаємо, раніше Олександр Коваленко розповів, як окупанти планують в умовах бездоріжжя вирішувати логістичні питання, влаштовувати рейди та диверсійно-розвідувальну діяльність. Командування російських військ планує у перспективі змінити тактику та підходи до ведення бойових дій проти України, про що свідчить закупівля у Китаю баггі Desertcross 1000-3.