Росія змінює тактику у бік піхотних штурмів на фронті: в ISW назвали причини

Одна з причин – ефективні атаки українських безпілотників.
Російська армія адаптувала деякі свої тактики на фронті для компенсації нестачі обладнання та дедалі більше для просування вздовж лінії фронту покладається на піхотні штурми.
Про це йдеться у повідомленні Інституту вивчення війни (ISW).
У період від листопада до грудня 2024 року аналітики ISW зафіксували ознаки зменшення використання бронетехніки російськими силами у Донецькій області. Це особливо помітно в районах, де раніше противник активно застосовував механізовані штурми для досягнення тактичних успіхів.
Російські війська продовжують обмежувати використання бронетехніки як у Донецькій області, так і вздовж усієї лінії фронту. Ймовірними причинами є ефективні атаки українських безпілотників, нестача техніки або складні погодні умови через дощі.
Речник української групи військ "Хортиця" майор Віктор Трегубов 13 лютого наголосив, що головним чинником такого скорочення стали саме успішні удари українських дронів, а не поганий стан ґрунту. Він також зазначив, що окупанти стикаються з труднощами у постачанні боєприпасів на окремі передові позиції, ймовірно, через точкові удари ЗСУ по складах. Це призвело до зниження інтенсивності російських обстрілів у деяких районах.
До слова, Трегубов повідомив, що українські військові досягли успіхів на Торецькому напрямку та в Харківській області.
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