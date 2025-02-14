Росія змінює тактику у бік піхотних штурмів на фронті: в ISW назвали причини

Російська армія адаптувала деякі свої тактики на фронті для компенсації нестачі обладнання та дедалі більше для просування вздовж лінії фронту покладається на піхотні штурми.

Про це йдеться у повідомленні Інституту вивчення війни (ISW).

У період від листопада до грудня 2024 року аналітики ISW зафіксували ознаки зменшення використання бронетехніки російськими силами у Донецькій області. Це особливо помітно в районах, де раніше противник активно застосовував механізовані штурми для досягнення тактичних успіхів.

Російські війська продовжують обмежувати використання бронетехніки як у Донецькій області, так і вздовж усієї лінії фронту. Ймовірними причинами є ефективні атаки українських безпілотників, нестача техніки або складні погодні умови через дощі.

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Речник української групи військ "Хортиця" майор Віктор Трегубов 13 лютого наголосив, що головним чинником такого скорочення стали саме успішні удари українських дронів, а не поганий стан ґрунту. Він також зазначив, що окупанти стикаються з труднощами у постачанні боєприпасів на окремі передові позиції, ймовірно, через точкові удари ЗСУ по складах. Це призвело до зниження інтенсивності російських обстрілів у деяких районах.

До слова, Трегубов повідомив, що українські військові досягли успіхів на Торецькому напрямку та в Харківській області.