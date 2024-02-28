Росія змогла подолати "глухий кут" на фронті: невтішний прогноз від Арестовича

Арестович розкритикував стандарти НАТО, які, на його думку, не підходять у війні з РФ.

Російські окупанти змогли подолати "глухий кут" на фронті та отримують успіхи.

Як їм це вдається, своєю точкою зору поділився скандальний ексрадник Офісу президента Олексій Арестович, який наразі перебуває за кордоном.

"Авдіївку штурмували три російські армії + танкова дивізія. Це з'єднання постійного складу, з єдиною логістикою та системою управління. У нас все, що вище за бригаду – збірні органи управління", – порівняв Арестович.

За його словами, росіяни посилюють артилерійські можливості своїх з'єднань та об'єднань – аж до створення артбригад у складі загальновійськової армії. А кількість застосовуваних КАБів зростає з кожним місяцем. Наприклад, по району оборони Авдіївки однієї доби був приліт 250 штук.

Арестович вважає, що безвихідь на фронті, про яку говорив попередній головком ЗСУ Валерій Залужний у статті The Economist, подолано не технічними методами, але організаційними.

"Коли росіяни вийдуть на радянську систему повністю – можна чекати, що почнуть отримувати успіхи вже оперативного рівня, бо вона ідеальна для такого типу воєн – за їхніх вихідних умов", – прогнозує Арестович.

На його думку, для втрати Україною всього лівобережжя росіянам потрібно п'ять таких операцій.

"Не лише я від початку війни говорю, що проблема Росії в цій війні в тому, що вони поставили радянські цілі, не маючи радянських можливостей. І ось зараз вони поступово підтягують можливості до радянських, наскільки можна", – каже скандальний ексрадник ОП.

Водночас Арестович розкритикував стандарти НАТО, які, на його думку, не підходять у війні з РФ.

"Валерію Залужному так і не дали сформувати дивізії та армії – з'єднання й об'єднання постійного складу, зі своєю логістикою і постійними органами управління, за рівнем організації здатні вирішувати завдання прориву довготривалої, ешелонованої оборони супротивника та створення / утримання такої оборони. Це проти стандартів НАТО!

Замість того, щоб створювати національну військову школу під наші конкретні умови, обираючи найкраще з різних систем, вбивають армію під концепцію:

якої нам не бачити ніколи,

яка годиться для широкомасштабних війн як така", – вважає Арестович.

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Крім того, він звернув увагу, що біля Часового Яру, Авдіївки і Краматорська, за його даними, досі нема міцних оборонних укріплень.

Раніше Олексій Арестович заявив, що новий головком ЗСУ Олександр Сирський "втрачає шосте місто поспіль за однією і тією ж схемою".

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