Росія змушена продавати фрегати Індії через відсутність українських двигунів

Росія намагалася відновити виробництво аналогічних двигунів на своїй території, залучивши спеціалістів з України, але це не дало результатів.

Росія була змушена продати Індії серію новітніх фрегатів, оскільки не могла забезпечити їх двигунами, які раніше виготовлялися на миколаївському заводі “Зоря-Машпроєкт”.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Як зазначив представник ВМС, ще до 2014 року Росія почала будівництво низки сучасних фрегатів із унікальними пусковими шахтами для новітніх ракет. Проте після анексії Криму та запровадження санкцій постачання двигунів з України було припинено.

“Двигуни для цих фрегатів виготовляли на заводі “Зоря-Машпроєкт” у Миколаєві. Виявилося, що без них росіяни не можуть завершити будівництво кораблів,” — пояснив Плетенчук.

Росія намагалася відновити виробництво аналогічних двигунів на своїй території, залучивши спеціалістів з України, але це не дало результатів. Попри спроби налагодити власне виробництво, у 2019 році презентовані зразки виявилися неефективними.

Через неможливість забезпечити функціонування нових кораблів російський флот відмовився від цілої серії фрегатів, які згодом продали Індії без двигунів. Як уточнив речник ВМС, Індія згодом закупила необхідні двигуни окремо.

Нагадаємо, що Росія прибрала "Калібри" із Чорного моря. Наразі в Чорному морі перебуває лише один ворожий військовий корабель.