Росія змушена використовувати старі літаки і пілотів-найманців - британська розвідка

ЗСУ повідомили про захоплення пілота російського бомбардувальника Су-25 FROGFOOT, якого збили 17 червня.
Пілот зізнався, що він колишній майор ВПС Росії, який влаштувався найманцем у ПВК "Вагнер" і здійснив кілька бойових вильотів під час війни.
Про це повідомляє британська розвідка у Twitter.
"Використання відставних співробітників, які зараз працюють за контрактом з "Вагнером", для виконання завдань безпосередньої авіаційної підтримки вказує на те, що російські ВПС, ймовірно, з усіх сил намагаються підтримати вторгнення в Україну достатньою кількістю екіпажів", - йдеться в повідомленні.
У британській розвідці вважають, що це, ймовірно, пов'язано не лише з бойовими втратами окупантів, а й з їхньою недостатньою підготовкою.
Повідомляється, що під час виконання бойових завдань російський пілот використовував комерційні пристрої навігації, а не російське військове обладнання.
"Це, ймовірно, вказує на те, що літаки "Вагнера" є старішими моделями Су-25 і що ВПС Росії не надають "Вагнеру" сучасне обладнання авіоніки", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у російської армії закінчуються танки, тому там починають діставати застарілі Т-62. Т-62 розробили ще наприкінці 1950-х років - головною метою для того, щоб конкурувати з бойовими машинами Великої Британії, які виробляли танки Chieftain, а також США з їх М60.
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