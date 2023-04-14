Росія значно посилить свої атаки на фронті найближчими тижнями — розвідка Естонії

Інтенсивність бойових дій в Україні також різко посилювалася у 2022 році наприкінці квітня.

У Естонії вважають, що інтенсивність бойових дій в Україні зросте найближчими тижнями і справа не у ймовірному контрнаступі ЗСУ, а й у тому, що Росія посилить свої атаки на позиції українців.

Про це заявив командувач Розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Марго Гросберг, інформує ERR.

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Він заявив, що інтенсивність бойових дій в Україні також різко посилювалася у 2022 році наприкінці квітня. Наразі Росія проводить передислокацію своїх військ на лінії фронту, яка означає, що росіяни готуються до можливого наступу ЗСУ.

У розвідці Естонії заявили, що Росія все ще зберігає ініціативу на полі бою, хоча, за словами аналітиків, військам агресора вже не вистачає можливостей для сильних ударів по всій лінії фронту. Однак це не означає, що Росія не може проводити наступальні дії на окремих ділянках фронту, хоча одночасно на кількох напрямках перешкоджають колосальні втрати в живій силі та техніці, заявив Гросберг.

Він заявив, що за наявними даними розвідки Естонії, Росія вже втратила понад дві тисячі танків, а втрати іншої бронетехніки вже перевищили показник у десять тисяч. Росія не може відновлювати такі втрати за рахунок власного виробництва, але має на складах достатньо техніки для ведення війни протягом, як мінімум, всього 2023 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що серед європейських політиків дедалі більше поширюється думка про те, що українці не зможуть досягти значного успіху під час контрнаступу, оскільки російські загарбники встигли добре окопатись на окупованих територіях.

Крім того, ми раніше інформували, що прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що війна Росії проти України може тривати ще кілька років.

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