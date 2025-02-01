Росія знала, що там цивільні: Генштаб показав кадри з наслідками удару по інтернату в Суджі

На момент атаки в інтернаті перебували десятки цивільних, які готувалися до евакуації.

У суботу, 1 лютого, о 16:54 російська авіація завдала удару керованою авіаційною бомбою (КАБ) по інтернату в місті Суджа Курської області. Удару завдано цілеспрямовано.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ та опритлюднив відео з наслідками удару.

"На момент атаки у приміщенні перебували десятки місцевих мешканців, які готувалися до евакуації. Російська сторона володіла інформацією, що в інтернаті знаходяться виключно цивільні – місцеві жителі, серед яких жінки та діти", – йдеться у повідомленні.

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Наразі тимчасова військова комендатура робить усе можливе для порятунку вцілілих.

"Удар по інтернату в Суджі – черговий воєнний злочин російської влади, спрямований проти мирного населення. Російська армія щодня тероризує українські міста ракетними та дроновими ударами, знищуючи житлові будинки, школи, лікарні. Тепер вона почала цілеспрямовано вбивати й власних мирних громадян. За кожен воєнний злочин терористи обов’язково понесуть відповідальність", – наголошує Генштаб ЗСУ.

Раніше повідомлялось, що під завалами перебуває 95 людей.

Росія завдала удару керованою авіабомбою по інтернату в Суджі

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