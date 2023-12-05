Росія знайшла нове джерело поповнення армії: до ЗСУ потрапив полонений із Непалу

На думка українського журналіста, Росія знайшла ще одне джерело поповнення своєї армії.

До ЗСУ потрапив російський полонений з Непалу. Він розповів, як і чому пішов воювати проти України.

Відео опублікував український журналіст Андрійє Цаплієнко.

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За словами полоненого, йому 22 роки. Вчився у російському виші. Після закінчення університету його хотіли видворити з Росі, тому шукав можливість залишитися. Йому сказали, що єдиний варіант - піти до армії. Пообіцяли платити 195 000 рублів на місяць. Пішов служити до 70-го полку російської армії.

Однак, на думку Цаплієнка, історія про студентство є брехною або напівправдою.

"Полонений окупант не говорить російською і дуже погано говорить англійською. Тому навряд чи він міг поступити до вишу, навіть російського. Продаж студентських віз через університети є корупційною складовою каналу нелегальної міграції на пострадянському просторі. Тобто, він, ймовірно, просто звичайний нелегал", - вважає журналіст.

Непалець стверджує, що таких, як він, в російській армії більше тисячі.

"Цифра є явним перебільшенням, проте, Росія, схоже, знайшла ще одне джерело для поповнення своєї армії рабів", - зазначив Цаплієнко.

Нагадаємо, російський військовополонений розповів про знущання своїх командирів.

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