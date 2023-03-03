Росія знайшла в Україні нові мішені для ракет і "Шахедів": експерт розкрив подробиці

Росія з настанням весни переорієнтує удари крилатих ракет і дронів-камікадзе "Шахед" з українських електростанцій на транспортні вузли і склади боєприпасів, оскільки план "заморозити Україну" не спрацював.

Таку думку висловив в інтерв'ю ТСН.ua військовий експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.

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"Вони планують переорієнтувати свої удари ракет і "Шахедів" на транспортну інфраструктуру. Зима пройшла, нічого вони не отримали - заморозки немає, "кам'яного віку" немає, в Києві все добре, в інших містах плюс-мінус. Можливо, будуть бити по транспорту, по залізничних коліях, по хабах", - прогнозує Ступак.

За його словами, окупанти також не полишають намірів вирахувати, де ж зберігається західна зброя.

"Вони розуміють, що танки, снаряди, поки їдуть з Західної України, не можуть за один день проїхати, умовно, зі Львова до Бахмута. Повинні бути якісь логістичні хаби, де вони зберігаються, розміщуються тимчасово, розподіляються. Вони будуть намагатися вирахувати їх. Вони націлюють свою агентуру, коригувальників вогню. Тому, можливо, переорієнтація буде саме на такі об'єкти", - вважає військовий експерт.

Нагадаємо, речниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк прогнозує, що масовані ракетні атаки Росії можуть залишитись у минулому, а ворог шукає нову тактику.

За її словами, зараз росіяни "починають розподіляти в часі ракетні удари. Інколи це колаборація ударів з моря і повітря, а також невеликі партії "Шахедів".

Під час ракетної атаки Росії в ніч проти 2 березня в Запоріжжі стався "приліт" у багатоповерховий будинок в центрі міста. Внаслідок ракетного удару загинуло 5 людей. Президент України Володимир Зеленський опублікував відео з місця трагедії.

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