Росія знищила 108% української авіації та збила 135% Bayraktar: ЗМІ проаналізували брехню Міноборони РФ

За час війни Росії проти України російська пропаганда встигла на 108% знищити українську авіацію та 80% розбити армію.

Брехливі заяви пов'язують з тим, що після виведення окупаційної армії з-під Києва росіяни розчарувались у своїй "військовій могутності", а тому Міноборони РФ вирішило приписувати собі фейкові успіхи.

Про це йдеться у дослідженні видання "Проєкт", яке проаналізувало усі брифінги окупаційного Міноборони.

За даними журналістів росіяни від 24 лютого встигли:

збити 88% українських вертольотів;

збити 108% українських літаків. Прессекретар Міноборони РФ Ігор Конашенков прозвітував про збиття 215 українських літаків, тоді як в України їх є максимум 199.

135% Bayraktar. Конашенков заявив про те, що РФ збила 84 безпілотника, тоді як у ЗСУ їх є лише 62.

Міноборони РФ заявляє, що втрати ЗСУ становлять 40 тис. військовослужбовців, а кількість поранених українських захисників у 2-3 разів більше. До війни українська армія налічувала 200 тис. військових. Журналісти зазначають, що відповідно до пропаганди окупанти вже встигли на 80% знищити ЗСУ.

Фото: proekt.media

"Із середини квітня, судячи зі слів Конашенкова, українські втрати почали різко зростати. Співрозмовник "Проєкту", близький до Кремля, пояснив це тим, що "після провалу під Києвом Кремль злякався за оптимізм росіян і попросив Конашенкова яскравіше описувати успіхи армії", - повідомляє видання.

Фото: proekt.media

Схожа ситуація із окупацією українських міст. Відповідно до заяв Конашенкова 25 населених пунктів росіяни брали двічі, а невеличке містечко Кремінна у Луганській області - аж чотири рази.

Фото: proekt.media

"За інформацією Конашенкова, з початку війни Росія знищила 39 тисяч українських "районів скупчення живої сили та техніки". Якщо на них розділити офіційну кількість убитих українців, то виходить, що середнє "скупчення" складалося з однієї людини", - зауважують журналісти.

Нагадаємо, українські десантники знищили колону автомобільної техніки з боєкомплектом окупантів.

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