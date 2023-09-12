Росія знищила сотні одиниць техніки ЗСУ, яка виявилась муляжами – CNN

Збройні сили України активно підміняють на полі бою гаубиці, танки та радари макетами, щоб змусити війська Росії даремно витрачати дрони, ракети та снаряди на знищення хибних цілей.

Про це йдеться у сюжеті CNN.

Це дозволило ввести в оману російських загарбників. До прикладу, українські гармати-гаубиці Д-20, гаубиці американського виробництва М777, міномети, РЛС та засоби ППО копіюють у невеликому ангарі. На території величезного промислового майданчика можна побачити набір муляжів найновіших американських і європейських технологій.

Вони створені з єдиною метою – бути знищеними якомога швидше. Як говорить металургійна компанія-виробник, ця зброя-приманка надзвичайно успішна: сотні стали ціллю російських військ майже одразу після того, як вони були розгорнуті.

Фахівці ретельно підходять до створення відповідних об'єктів. Після кожного влучання військові віддають уламки.

"Якщо муляж був знищений, ми працювали не даремно", - сказав CNN представник компанії, яка займалася виготовленням муляжів.

Він зазначив, що швидкість знищення свідчить про якість виробу. Якщо по ньому занадто тривалий час не стріляють, інженери повертаються за креслення.

Мета таких муляжів подвійна: врятувати життя українців і змусити росіян розтратити власні, дуже дорогі безпілотники-камікадзе, снаряди та ракети.

Представник компанії додав, що війська РФ знищили вже сотні таких муляжів. Розробники навіть не встигають задовольняти попит з боку військових.

Спочатку макети були "грубими", демонструючи, що ЗСУ мають краще обладнання, ніж це є насправді. Постачання різної західної техніки змусили компанію винаходити нові способи виготовлення муляжів, схожих на прототипи, тим паче, що до України прибувають дедалі складніші види озброєнь.

"Війна коштує дорого, і нам потрібно, щоб росіяни витрачали гроші на використання безпілотників і ракет, щоб знищити наші приманки. Зрештою, безпілотники та ракети дорогі. Наші моделі набагато, набагато дешевші", - пояснює представник компанії.

Наприклад, справжня 155-мм гаубиця M777 коштує кілька мільйонів доларів. Виготовлення версії-муляжа коштує менше $1000 і не містить нічого химернішого, ніж старі каналізаційні труби.

У компанії пояснили, що показник успіху їхньої фейкової зброї – не кількість виготовлених приманок, а кількість знищених.

"Чим швидше наші приманки будуть знищені, тим краще для нас".

Нагадаємо, очільник ГУР Кирило Буданов пояснив, чому Росія не відправляє на фронт танки Т-14.

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