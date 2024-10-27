Росія знищує зерно: під Чугуєвом окупанти вдарили по ангару зі збіжжям (фото)

У Харківській області під Чугуєвом росіяни прицільно вдарили із ЗРК "С-300" по ангару, де зберігалися врожай пшениці, соняшника та кукурудзи.

Про це повідомив начальник слідчого управління обласної поліції Сергій Болвінов.

"В масштабній пожежі згоріли тони збіжжя, наразі підраховуємо збитки. Це була пшениця, насіння соняшника та кукурудза. Врожай належав кільком різним фермерам і зберігався в Малинівці. Та після удару окупантів не лишилося нічого", - розповів він про наслідки.

Наслідки знищення зерна / ГУНП в Харківській області

Фіксування наслідків знищення зерна / ГУНП в Харківській області

Фіксування наслідків знищення зерна / ГУНП в Харківській області

Надаємо, Україна займає перше місце у світі за постачанням насіння соняшника, третє місце за експортом кукурудзи і четверте місце за пшеницею. У рейтингах за обсягами експорту насіння соняшника Україна лідирує, за кукурудзою посідає третє місце після США та Бразилії, а за пшеницею — четверте, поступаючись Канаді, США та Росії.

На 2024 рік Україна займає третє місце у світі за експортом грецьких горіхів після США та Чилі

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