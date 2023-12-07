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Росія знизила активність ворожої авіації: у ВМС пояснили чому

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Росія знизила активність ворожої авіації: у ВМС пояснили чому

Російський Су-4. Фото: raf.mod.uk

Ворожий бомбардувальник Су-24М намагався мінувати "зерновий коридор".

У середу, 6 грудня, не спостерігалася активність ворожої авіації. Причиною цьому є збиття російського бомбардувальника Су-24М над Чорним морем. 

Про це повідомив речник Військово-морських сил Збройних сил України, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

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"Ситуація після збиття російського бомбардувальника Су-24М змінилася. Вчора ми не спостерігали активність авіації", - зазначив Плетенчук.

За його словами, бомбардувальник Су-24М намагався мінувати "зерновий коридор" у Чорному морі.

"Єдина проблема щодо забезпечення безпеки, яка залишається - це активність РФ в повітрі і застосування вогневого ураження з повітря, у тому числі завдяки літакам", - підкреслив він.

Нагадаємо, 5 грудня ЗСУ ліквідували російський бомбардувальник Су-24М. Це підтвердили у Повітряних силах. 

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Дата публікації
Перегляди
427
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