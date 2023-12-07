Росія знизила активність ворожої авіації: у ВМС пояснили чому

Ворожий бомбардувальник Су-24М намагався мінувати "зерновий коридор".
У середу, 6 грудня, не спостерігалася активність ворожої авіації. Причиною цьому є збиття російського бомбардувальника Су-24М над Чорним морем.
Про це повідомив речник Військово-морських сил Збройних сил України, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.
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"Ситуація після збиття російського бомбардувальника Су-24М змінилася. Вчора ми не спостерігали активність авіації", - зазначив Плетенчук.
За його словами, бомбардувальник Су-24М намагався мінувати "зерновий коридор" у Чорному морі.
"Єдина проблема щодо забезпечення безпеки, яка залишається - це активність РФ в повітрі і застосування вогневого ураження з повітря, у тому числі завдяки літакам", - підкреслив він.
Нагадаємо, 5 грудня ЗСУ ліквідували російський бомбардувальник Су-24М. Це підтвердили у Повітряних силах.
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