Росія знову атакувала Одесу трьома іранськими дронами-камікадзе Shahed-136: подробиці

Усі ворожі дрони збила українська система протиповітряної оборони.

Про це повідомляє ОК "Південь".

Росія запустила дрони під час вечірньої повітряної тривоги в Одесі. Саме тоді місцеві жителі чули звуки вибухів.

"По Одещині ворог спрямував чергову атаку дронів-камікадзе. Всі три дрони-агресори знищені силами протиповітряної оборони", - йдеться у повідомленні.

Речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук додав, що окупанти запустили саме іранські дрони Shahed-136.

Нагадаємо, в Одесі у понеділок, 26 вересня, пролунали вибухи.

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