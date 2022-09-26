Росія знову атакувала Одесу трьома іранськими дронами-камікадзе Shahed-136: подробиці

Росія ввечері, 26 вересня, знову атакувала Одесу трьома іранськими дронами-камікадзе Shahed-136.
Усі ворожі дрони збила українська система протиповітряної оборони.
Про це повідомляє ОК "Південь".
Росія запустила дрони під час вечірньої повітряної тривоги в Одесі. Саме тоді місцеві жителі чули звуки вибухів.
"По Одещині ворог спрямував чергову атаку дронів-камікадзе. Всі три дрони-агресори знищені силами протиповітряної оборони", - йдеться у повідомленні.
Речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук додав, що окупанти запустили саме іранські дрони Shahed-136.
Нагадаємо, в Одесі у понеділок, 26 вересня, пролунали вибухи.
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