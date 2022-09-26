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Росія знову атакувала Одесу трьома іранськими дронами-камікадзе Shahed-136: подробиці

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Росія знову атакувала Одесу трьома іранськими дронами-камікадзе Shahed-136: подробиці

Росія ввечері, 26 вересня, знову атакувала Одесу трьома іранськими дронами-камікадзе Shahed-136.

Усі ворожі дрони збила українська система протиповітряної оборони. 

Про це повідомляє ОК "Південь". 

Росія запустила дрони під час вечірньої повітряної тривоги в Одесі. Саме тоді місцеві жителі чули звуки вибухів. 

"По Одещині ворог спрямував чергову атаку дронів-камікадзе. Всі три дрони-агресори знищені силами протиповітряної оборони", - йдеться у повідомленні. 

Речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук додав, що окупанти запустили саме іранські дрони Shahed-136. 

Нагадаємо, в Одесі у понеділок, 26 вересня, пролунали вибухи

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1471
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