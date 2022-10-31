Росія знову атакувала прикордоння Сумської область: в одній з громад зафіксовано 12 прильотів

РФ не припиняє обстріли прикордонних регіонів України зі своєї території.

Російські окупанти опівночі атакували Сумську область.

Як повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький, під ворожим вогнем опинилася Середино-Будська громада.

"Станом на 9:30 ранку маємо наступну ситуацію на прикордонні: майже опівночі росіяни зі своєї території обстріляли Середино-Будську громаду із САУ, 12 прильотів", - написав він.

Про наслідки обстрілу очільник ОВА не зазначив.

Живицький також додав, що 31 жовтня зранку на території області були застосовані графіки погодинних відключень (ГПВ). Також були відключені 751 абонент у прикордонних громадах через пошкодження повітряних ліній. Але після прильотів по об'єктам критичної інфраструктури України, енергетики перейшли на аварійні відключення.

Нагадаємо, ранок 31 жовтня в Україні розпочався з повітряної тривоги та вибухів у низці областей. Росія вчергове атакувала українські об'єкти енергетичної інфраструктури. Внаслідок цього у низці областей та у Києві наразі відсутнє електро- та водопостачання.

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