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Росія знову атакувала ракетами Запоріжжя та околиці міста: перші деталі від ОВА

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Росія знову атакувала ракетами Запоріжжя та околиці міста: перші деталі від ОВА

Фото: Associated Press

Звуки вибухів пролунали під час повітряної тривоги.

У п'ятницю, 7 жовтня, російські військові знову завдали ракетного удару по Запоріжжю. Перед цим в області оголосили повітряну тривогу. 

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Старух.

"Ворог завдав чергового ракетного удару по обласному центру та найближчих околицях. Знаходитесь в укриттях. Є ризик повторних обстрілів", - написав очільник області.

Варто зазначити, на території Запорізької області о 17:02 пролунали сирени, які повідомляли жителів обласіт про ракетну небезпеку. Тривога тривала 32 хв - до 17:34. Після 10 хв оголошеної тривоги у місті пролунали вибухи. 

Наразі більше подробиць щодо атаки росіян немає. 

Пізніше Старух поінформував, над однією з громад Запорізького району протиповітряна оборона знищила три ворожі ракети. На щастя, постраждалих немає. 

"Гучні звуки вибухів в обласному центрі - результат роботи сил протиповітряної оборони. Над однією з громад Запорізького району ППО знешкодило три ракети ворога.  Постраждалих немає.  Дякуємо ЗСУ!  Віримо в ЗСУ!", - йдеться у дописі голови ОВА.

Ракетна атака РФ по Запоріжжю

Російські війська два дні поспіль атакують Запоріжжя ракетами та ударними дронами. Вчора, 6 жовтня, по Запоріжжю випустили одразу сім ракет. Вони поцілили в багатоповерхівки. Внаслідок ракетного удару загинуло 12 осіб. В Офісі президента відреагували на масований ракетний обстріл міста.

А вже сьогодні, 7 жовтня, окупаційні війська атакували двома іранськими дронами-камікадзе, які поцілили в об'єкти критичної інфраструктури міста. За повідомленнями місцевої влади, один із дронів упав у двір багатоповерхівки. Житловий будинок зазнав руйнувань, пошкоджені комунальні мережі. Відомо про одного постраждалого, у нього осколкові поранення.

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Дата публікації
Перегляди
580
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