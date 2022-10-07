Росія знову атакувала ракетами Запоріжжя та околиці міста: перші деталі від ОВА

У п'ятницю, 7 жовтня, російські військові знову завдали ракетного удару по Запоріжжю. Перед цим в області оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Старух.

"Ворог завдав чергового ракетного удару по обласному центру та найближчих околицях. Знаходитесь в укриттях. Є ризик повторних обстрілів", - написав очільник області.

Варто зазначити, на території Запорізької області о 17:02 пролунали сирени, які повідомляли жителів обласіт про ракетну небезпеку. Тривога тривала 32 хв - до 17:34. Після 10 хв оголошеної тривоги у місті пролунали вибухи.

Наразі більше подробиць щодо атаки росіян немає.

Пізніше Старух поінформував, над однією з громад Запорізького району протиповітряна оборона знищила три ворожі ракети. На щастя, постраждалих немає.

"Гучні звуки вибухів в обласному центрі - результат роботи сил протиповітряної оборони. Над однією з громад Запорізького району ППО знешкодило три ракети ворога. Постраждалих немає. Дякуємо ЗСУ! Віримо в ЗСУ!", - йдеться у дописі голови ОВА.

Ракетна атака РФ по Запоріжжю

Російські війська два дні поспіль атакують Запоріжжя ракетами та ударними дронами. Вчора, 6 жовтня, по Запоріжжю випустили одразу сім ракет. Вони поцілили в багатоповерхівки. Внаслідок ракетного удару загинуло 12 осіб. В Офісі президента відреагували на масований ракетний обстріл міста.

А вже сьогодні, 7 жовтня, окупаційні війська атакували двома іранськими дронами-камікадзе, які поцілили в об'єкти критичної інфраструктури міста. За повідомленнями місцевої влади, один із дронів упав у двір багатоповерхівки. Житловий будинок зазнав руйнувань, пошкоджені комунальні мережі. Відомо про одного постраждалого, у нього осколкові поранення.

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