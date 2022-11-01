Росія знову атакувала Сумську область: в одну з громад прилетіло вісім мін

Російські окупанти знову атакували Сумську область.

Як повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький, під ворожим вогнем опинилася Зноб-Новгородська громада.

"Близько опівночі по Зноб-Новгородській громаді прилетіло 8 мін. Без жертв та руйнувань. Решта ночі минула без ворожих обстрілів", - написав він.

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Нагадаємо, ранок 31 жовтня в Україні розпочався з повітряної тривоги та вибухів у низці областей. Росія вчергове атакувала українські об'єкти енергетичної інфраструктури.

Внаслідок цього у низці областей та у Києві було відсутнє електро- та водопостачання. Стабілізаційні відключення світло тривають і сьогодні, 1 листопада.

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