Росія знову атакує Україну іранськими дронами: які області у небезпеці

У Дніпропетровській, Харківській та Полтавській областях оголошена повітряна тривога.

Росія ввечері, 12 лютого, запустила по Україні іранські дрони. У Дніпропетровській області існує загроза ударів.

Про це повідомили голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук та очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Знову мопеди. Вартові неба – на захисті. Будьте обачні, бережіть себе", - написав Лукашук.

Віталій Кім попередив про два іранських дрони у повітряному просторі України. За його даними, під загрозою Дніпро. Згодом Кім додав, що ворожих безпілотників може бути більше. Під ударом - східні області.

У Дніпропетровській області повітряну тривогу оголосили о 19:58. Також загроза ударів є і на Харківщині та Полтавщині.

Нагадаємо, в ніч проти 12 лютого окупанти теж запустили по Україні іранські дрони. Їх вдалось збити.

Також в ніч проти 11 лютого ЗСУ збили 20 безпілотників Shahed.

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