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Росія знову атакує Україну іранськими дронами: які області у небезпеці

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Росія знову атакує Україну іранськими дронами: які області у небезпеці

Фото: ТСН.ua

У Дніпропетровській, Харківській та Полтавській областях оголошена повітряна тривога.

Росія ввечері, 12 лютого, запустила по Україні іранські дрони. У Дніпропетровській області існує загроза ударів. 

Про це повідомили голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук та очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім. 

"Знову мопеди. Вартові неба – на захисті. Будьте обачні, бережіть себе", - написав Лукашук. 

Віталій Кім попередив про два іранських дрони у повітряному просторі України. За його даними, під загрозою Дніпро. Згодом Кім додав, що ворожих безпілотників може бути більше. Під ударом - східні області. 

У Дніпропетровській області повітряну тривогу оголосили о 19:58. Також загроза ударів є і на Харківщині та Полтавщині.  

Нагадаємо, в ніч проти 12 лютого окупанти теж запустили по Україні іранські дрони. Їх вдалось збити. 

Також в ніч проти 11 лютого ЗСУ збили 20 безпілотників Shahed.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
9680
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