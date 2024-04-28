Росія знову б'є по Україні "Калібрами": аналітики пояснили причину

Росія запускає по Україні ракети "Калібр", найчастіше з Криму чи Чорного моря.

Вночі проти 27 квітня під час масованого удару по Україні російська армія знову застосували "Калібри" після тривалої паузи. Крилаті ракети ворог запускав з підводних човнів.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Експерти нагадують, що командувач ВПС України генерал-лейтенант Микола Олещук 27 квітня повідомив, що російські війська випустили 34 ракети:

дев'ять крилатих ракет Х-101/555 з Саратовської області

дев'ять крилатих ракет Х-59/69 з Білгородської області та Азовського моря

дві ракети С-300 з Білгородської області

дві балістичні ракети "Іскандер-К", чотири балістичні ракети Х-47 "Кинжал" з Рязанської та Тамбовської областей і вісім крилатих ракет "Калібр" з Чорного моря

"Це перший масштабний російський удар від кінця грудня 2023 року, який не включав безпілотники "Shahed". Російські збройні сили також запустили ракети "Калібр" як частину пакету ударів після того, як за останні місяці завдали лише кількох окремих ударів "Калібрами", - пишуть експерти.

Речник українського Південного оперативного командування Дмитро Плетенчук заявив, що ця серія ударів була лише третім підтвердженим використанням ракет "Калібр" за останні шість місяців і що російські сили запустили їх з двох підводних човнів класу "Кіло", побоюючись втратити надводні кораблі під ударами України.

"Російські війська, скоріше за все, продовжуватимуть завдавати ударів з підводних човнів, що базуються в Новоросійську, за рахунок використання арсеналів і нової інфраструктури для завантаження ракет у Новоросійську. Однак збільшення вильотів надводних кораблів ЧФ зробить їх більш уразливими до українських ударів", - вважають експерти.

Нагадаємо, Повітряні сили повідомили, що вночі проти суботи, 27 квітня російські окупанти завдали комбінованого ракетного удару. Вночі РФ запустила "Кинджали", "Калібри" і авіаційні ракети, а також "Іскандери" та С-300. Загалом окупанти атакували 34 ракетами різних типів.

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