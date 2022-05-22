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Росія знову обстріляла Дніпропетровщину: до трьох населених пунктів прилетіло 12 снарядів

Росія знову обстріляла Дніпропетровщину: до трьох населених пунктів прилетіло 12 снарядів

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Росія знову обстріляла Дніпропетровщину: до трьох населених пунктів прилетіло 12 снарядів

Протягом неділі 22 травня російські війська обстріляли Дніпропетровщину.

Окупанти завдали ударів "Градами" по трьох населених пунктах в Криворізькому районі.

Зокрема, до села Мар'янське прилетіло десять снарядів. Ще два удари – по території Апостолівської громади. Об'єкти інфраструктури не зачепило.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук на сторінці у Facebook.

Також вдень у Павлоградському районі ворожа ракета впала в річку Самара. Без постраждалих.

"Інші райони Дніпропетровщини атакам сьогодні не піддалися. Російських окупаційних військ на території області немає", – додав Лукашук.

Нагадаємо, росіяни обстріляли 45 населених пунктів Донбасу. Протягом 22 травня сили ООС відбили 11 атак ворога.

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