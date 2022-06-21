Росія знову обстріляла Миколаїв: загинула одна людина, пошкоджено приватні підприємства

Росія 21 червня вкотре обстріляла Миколаїв.
Від рук російських окупантів загинула одна людина, є ще троє поранених.
Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.
"Внаслідок сьогоднішніх обстрілів Миколаєва пошкоджене майно двох приватних підприємств (будівлі та автомобілі). Одна особа загинула. Також станом на 19:00 відомо про трьох поранених", - повідомив Сєнкевич.
Нагадаємо, 21 червня на Харківщині від рук російських окупантів 15 людей загинули, ще 16 - були поранені.
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