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Росія знову обстріляла Миколаїв: загинула одна людина, пошкоджено приватні підприємства

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Росія знову обстріляла Миколаїв: загинула одна людина, пошкоджено приватні підприємства

Фото: Олександр Сєнкевич

Росія 21 червня вкотре обстріляла Миколаїв.

Від рук російських окупантів загинула одна людина, є ще троє поранених. 

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич. 

"Внаслідок сьогоднішніх обстрілів Миколаєва пошкоджене майно двох приватних підприємств (будівлі та автомобілі). Одна особа загинула. Також станом на 19:00 відомо про трьох поранених", - повідомив Сєнкевич. 

Нагадаємо, 21 червня на Харківщині від рук російських окупантів 15 людей загинули, ще 16 - були поранені.

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