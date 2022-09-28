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Росія знову обстріляла прикордонні території Чернігівщини - зафіксовано 77 вибухів

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Росія знову обстріляла прикордонні території Чернігівщини - зафіксовано 77 вибухів

Фото: Чернігівська ОДА/Facebook

Інформації про втрати серед особового складу та техніки наразі немає.

Сьогодні, 28 вересня російські загарбники знову обстріляли прикордоння Чернігівської області, зафіксовано 77 вибухів.

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ".  

"Армія Росії знову обстріляла прикордоння Чернігівської області. Від 11:00 до 12:00 в районі Сеньківки спостерігачі зафіксували 70 вибухів (приходів) з АГС та 7 вибухів (приходів) з міномету 120 мм", - йдеться в повідомленні.

Втрат серед особового складу та техніки немає. Інформація про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури не надходила.

Нагадаємо, сьогодні, 28 вересня, окупанти знову обстріляли Сумську області, зафіксовано 40 прильотів.

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