Росія знову погрожує кінцем, якщо Україна приєднається до Європейського Союзу

Росія знову погрожує кінцем, якщо Україна приєднається до Європейського Союзу

Росія знову погрожує Європейському Союзу кінцем, якщо до ЄС приєднається Україна.

Про це з посиланням на російські пропагандистські ЗМІ повідомляє “24 канал”.

Як стало відомо, заступник глави російського МЗС Олександр Грушко заявляє, що Росія запровадить якісь заходи у разі, якщо Європейський Союз обмежить видачу віз громадянам РФ.

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До того ж, за його словами, “роль Європи в міжнародній торгівлі падає, а центри економічного та політичного впливу зміщуються на Схід”. У свою чергу голова МЗС Лавров вважав, що у Кремля є “серйозні сумніви з приводу нешкідливості вступу України в ЄС”.

Лавров заявив, що ЄС "перетворився на агресивного, войовничого гравця, який вже заявляє про свої амбіції далеко за межами Європейського континенту".

Нагадаємо, що президент Фінляндії особисто повідомив Путіну про намір вступити до НАТО.

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