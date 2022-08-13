Росія знову погрожує розірвати відносини із США: яка причина цього разу

Будь-яке можливе захоплення російських активів Сполученими Штатами повністю зруйнує двосторонні відносини Москви з Вашингтоном.

Про це заявив глава північноамериканського департаменту МЗС РФ Олександр Дарчієв, повідомляє Reuters.

"Ми попереджаємо американців про згубні наслідки таких дій, які остаточно зіпсують двосторонні відносини, що не відповідає ні їхнім, ні нашим інтересам", — сказав Дарчієв.

У Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що "вплив США на Київ зріс настільки, що американці все більше стають прямою стороною конфлікту".

Раніше Москва попередила Вашингтон, що визнання Росії країною-спонсором тероризму стане "точкою неповернення", і що Росія в такому разі може знизити рівень дипломатичних відносин зі США або розірвати їх.

Нагадаємо:

28 травня президент Володимир Зеленський заявив, що Росія має бути визнана державою — спонсором тероризму з огляду на розв’язану нею агресивну війну проти України

10 червня Зеленський повідомив, що від 2014 року Росія порушила близько 400 міжнародних договорів, однією зі сторін у яких є Україна, зокрема Будапештський Меморандум, Статут Організації об'єднаних націй, низку конвенцій ООН та Гельсінські угоди.

Комітет Сенату США 24 червня схвалив резолюцію про визнання РФ країною-спонсором тероризму

Терористичною державою Росію вже визнали Литва та Латвія

Латвія визнала Росію державою-спонсором тероризму

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