Росія знову погрожує світу ядерною кнопкою - ЗМІ

Росія знову погрожує світу ядерною кнопкою. На цей раз подібні заяви пролунали від заступника голови МЗС Росії Сергія Рябкова.

Він наголосив, що, мовляв, це Заходу "має вистачити розуму не застосовувати ядерну зброю в Україні".

Про це з посиланням на пропагандистські російські ЗМІ пише 24 канал.

За словами Рябкова, РФ не задоволена тим, що Захід постачає важку зброю Україні. У той же час “Росія начебто не відкидає ідеологію обмеженої ядерної війни”, хоча звинувачує у цьому США, яка мовляв є ідеологом використання ядерної кнопки.

А в тому, що на Донбасі немає миру російський пропагандист вже традиційно звинуватив Захід.

Нагадаємо, що росіяни завдали ракетний удар по Дніпропетровщині. З'явилися деталі загибелі чотирьох людей.

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