Росія знову посилила обстріли біля Кінбурнської коси: Гуменюк пояснила цілі окупантів

Росіяни активізували обстріли біля Кінбурнської коси на Миколаївщині, щоб область не увійшла до "зернової угоди" і щоб переключити увагу Сил оборони.

Про це "24 каналу" сказала речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк.

"Наразі ситуація залишається стабільно напруженою, тому що периметри населених пунктів окупанти замінували, щоб місцеві мешканці не могли нікуди звідти подітися та слугували їм своєрідним "живим щитом", – розповіла вона про ситуацію.

За словами Гуменюк, окупанти активізують на цьому напрямку обстріли, контрбатарейну боротьбу, щоб також перемкнути увагу Сил оборони на цей фронтовий напрямок.

"Окупанти відчувають на собі потужний тиск Запорізького та інших напрямків", - додала вона.

Наталя Гуменюк повідомляла, що ЗСУ на лівому березі Херсонської області ведуть успішну контрбатерейну боротьбу.

Нагадаємо, у МЗС України вважають, що Росія покине "зерновий коридор" у липні 2023 року – там назвали два фактора.

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