Росія знову ракетами обстріляла Миколаїв: є загиблий та поранений

Через російські обстріли у місті загинула одна людина, ще одного місцевого жителя поранило.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"На жаль, маємо жертви останніх обстрілів. Наразі відомо про одного загиблого та одного пораненого. Прошу всіх бути максимально обережними і не виходити на вулицю без нагальної потреби", - пояснив Сєнкевич.

Нагадаємо, окупанти масовано обстріляли Миколаїв 16 ракетами С-300.

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