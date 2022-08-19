Росія знову вдарила Дніпропетровщині: є поранені та руйнування

Вдень 19 серпня Росія знову вдарила по Нікопольському району Дніпропетровської області.

П’ять снарядів з російської ствольної артилерії прилетіли у житлові квартали Марганця. За попередньою інформацією, поранено двоє людей: 18-річна дівчина та 40-річний чоловік. Їх госпіталізували.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

У місті є руйнування будівель. Виведено з ладу лінію електропередачі.

Ворог також вдарив по Мирівській громаді. Наслідки з’ясовуються.

Нагадаємо, у ніч проти 19 серпня російська армія накрила вогнем три райони Дніпропетровщини: Криворізький, Синельниківський та Нікопольський. Загинув 36-річний чоловік, 12-річна дитина постраждала.

Обстріли регіонів: росіяни гатять по Донбасу, Харкову та Дніпропетровщині

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