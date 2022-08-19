Росія знову вдарила Дніпропетровщині: є поранені та руйнування

Вдень 19 серпня Росія знову вдарила по Нікопольському району Дніпропетровської області.
П’ять снарядів з російської ствольної артилерії прилетіли у житлові квартали Марганця. За попередньою інформацією, поранено двоє людей: 18-річна дівчина та 40-річний чоловік. Їх госпіталізували.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
У місті є руйнування будівель. Виведено з ладу лінію електропередачі.
Ворог також вдарив по Мирівській громаді. Наслідки з’ясовуються.
Нагадаємо, у ніч проти 19 серпня російська армія накрила вогнем три райони Дніпропетровщини: Криворізький, Синельниківський та Нікопольський. Загинув 36-річний чоловік, 12-річна дитина постраждала.
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