Росія знову вдарила по Дніпропетровщині: поранений 26-річний чоловік (фото)

Зранку 11 січня російська армія знову вдарила по Нікопольському району Дніпропетровської області з важкої артилерії.

Під обстріл потрапив Марганець, повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Поранений 26-річний чоловік. Його доправили до лікарні - готують до операції", - написав він.

Російські снаряди пошкодили житлові будинки. Деталі уточнюються.

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Нагадаємо, російська армія у ніч проти 11 січня обстріляла з важкої артилерії Нікопольський район на Дніпропетровщинi. На міста та села окупанти скерували понад 20 снарядів.

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