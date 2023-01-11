Росія знову вдарила по Дніпропетровщині: поранений 26-річний чоловік (фото)

Пораненого чоловіка готують до операції.
Зранку 11 січня російська армія знову вдарила по Нікопольському району Дніпропетровської області з важкої артилерії.
Під обстріл потрапив Марганець, повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
"Поранений 26-річний чоловік. Його доправили до лікарні - готують до операції", - написав він.
Російські снаряди пошкодили житлові будинки. Деталі уточнюються.
Нагадаємо, російська армія у ніч проти 11 січня обстріляла з важкої артилерії Нікопольський район на Дніпропетровщинi. На міста та села окупанти скерували понад 20 снарядів.
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