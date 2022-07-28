Росія знову вдарила по Дніпропетровщині: є загиблі, спалахнула пожежа

У результаті щонайменше одна людина загинула, ще двоє поранені. На місці події спалахнула пожежа, працюють рятувальники.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Масштаби руйнувань з'ясовуються.

"Російська армія знову ударила по Криворізькому району. Накрили вогнем з РСЗВ Широківську громаду. Цілеспрямовано поцілили по агропідприємству у Шестірні", - зазначив голова ОВА.

Нагадаємо, у ніч проти 28 липня російська армія обстріляла Криворізький район Дніпропетровської області. Ворог накрив вогнем дві громади - Зеленодольську та Апостолівську.

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