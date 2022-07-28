Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росія знову вдарила по Дніпропетровщині: є загиблі, спалахнула пожежа

Дата публікації
Перегляди
6647
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Росія знову вдарила по Дніпропетровщині: є загиблі, спалахнула пожежа

Фото: pixabay.com

Вдень 28 липня російська армія знову обстріляла Криворізький район Дніпропетровської області.

У результаті щонайменше одна людина загинула, ще двоє поранені. На місці події спалахнула пожежа, працюють рятувальники.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Масштаби руйнувань з'ясовуються.

"Російська армія знову ударила по Криворізькому району. Накрили вогнем з РСЗВ Широківську громаду. Цілеспрямовано поцілили по агропідприємству у Шестірні", - зазначив голова ОВА.

Нагадаємо, у ніч проти 28 липня російська армія обстріляла Криворізький район Дніпропетровської області. Ворог накрив вогнем дві громади - Зеленодольську та Апостолівську.

Ми були, є і будемо: Зеленський звернувся до українців з нагоди Дня Державності

Ми були, є і будемо: Зеленський звернувся до українців з нагоди Дня Державності

Читайте також:

Наступна публікація