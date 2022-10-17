Росія знову вдарила по енергетичній інфраструктурі на Дніпропетровщині: є серйозні руйнування

На місці прильоту спалахнула пожежа, є серйозні руйнування.

Вдень 17 жовтня російська армія знову завдала удару по енергетичній інфраструктурі у Кам'янському районі Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Пожежа і серйозні руйнування. На місці працюють рятувальники та спеціальні машини ДСНС", - зазначив він.

В ОВА просять мешканців Дніпропетровщини заощаджувати електроенергію. Особливо важливо берегти електрику у години найактивнішого споживання: з 8:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.

"Ці прості кроки мінімізують кількість відключень. І це найліпша допомога нашим енергетикам, які цілодобово працюють, щоб усі були зі світлом", - пояснив Резніченко.

Нагадаємо, вранці 17 жовтня РФ вдарила чотирма ракетами по Дніпропетровській області. Три з них знищили підрозділи ППО. Одна - вдарила по об'єкту енергетичної інфраструктури.

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