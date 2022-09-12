Росія завдала потужного удару по Харкову: є жертви, у місті немає світла та водопостачання

Окупанти вивели з ладу критичну інфраструктуру в місті.
Вдень 12 вересня Росія завдала потужного удару по Харкову. У результаті загинула одна людина, ще чотири поранені. Під обстріл потрапили два райони - Київський та Основ’янський. У місті зникло світло та зупинено водопостачання.
Про це повідомили голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов та мер міста Ігор Терехов.
Відомо, що один з ворожих снарядів влучив у дорожнє покриття в Київському районі міста. На місці події працюють медики та рятувальники.
У місцевих Телеграм-каналах повідомляють, що через обстріл спалахнули численні пожежі, зокрема в житловому будинку, та почалися перебої зі світлом.
Крім того, у Харкові з технічних причин зупинилося метро та інший електротранспорт, повідомили в міській раді.
"Персонал метрополітену проінструктований, як діяти у таких випадках. Усіх пасажирів, котрі були у електропоїздах, виводять на найближчі станції", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Харківській області окупанти перед втечею вирішили пограбувати населені пункти. Вони прихопили із собою телефони, ноутбуки, техніку та генератори мирних жителів.
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