Росія знову вдарила по Мар’їнці фосфорними бомбами: виник з десяток пожеж (фото)

Росія знову вдарила по Мар’їнці фосфорними бомбами: виник з десяток пожеж (фото)

Окупанти також влаштували обстріл низки населених пунктів Донецької області.

Російські військові 30 березня застосували в Мар’їнці Донецької області заборонені фосфорні снаряди.

Про це повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

Він зазначив, що внаслідок удару фосфорними бомбами в місті виявили з десяток загорянь. Їх ліквідовали рятувальники ДСНС.

Окрім того, російські окупанти обстріляли Георгіївку, Новокалинове та Очеретине. Серед мирних жителів ніхто не постраждав, проте пошкоджено кілька будинків.

Внаслідок ворожих обстрілів знову без електропостачання опинилася Авдіївка.

Нагадаємо, Кириленко раніше повідомляв, що російські війська застосували в Мар’їнці фосфорні бомби також у ніч проти 30 березня. Крім того, місто зазнало ворожих авіаударів.

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