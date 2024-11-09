Росія знову вдарила по Одесі: які наслідки (фото, відео)

Наразі про постраждалих чи загиблих не повідомлялося.
Росіяни здійснили атаку ударними БпЛА по Одесі вночі 9 листопада.
Внаслідок атаки є пошкодження житлових будівель, руйнування та пожежі. Один з безпілотників впав у дворі житлового комплексу та підпалив припарковані там автівки.
Зі слів виконувача обов'язків Одеського міського очільника Олександра Філатова, вранці на локаціях розпочнуть роботу комунальні служби.
"Розгорнуть міський оперативний штаб для допомоги містянам, чиї домівки пошкоджено внаслідок атаки ударними БпЛА", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 8 листопада, за кілька хвилин до опівночі, в Одесі пролунав сильний вибух. Невдовзі потому місцеві пабліки повідомили про пожежу на території одного з одеських житлових комплексів.
За даними Повітряних сил, Одеса стала епеіцентром нічного удару.
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