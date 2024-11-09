Росія знову вдарила по Одесі: які наслідки (фото, відео)

Наразі про постраждалих чи загиблих не повідомлялося.

Росіяни здійснили атаку ударними БпЛА по Одесі вночі 9 листопада.

Внаслідок атаки є пошкодження житлових будівель, руйнування та пожежі. Один з безпілотників впав у дворі житлового комплексу та підпалив припарковані там автівки.

Зі слів виконувача обов'язків Одеського міського очільника Олександра Філатова, вранці на локаціях розпочнуть роботу комунальні служби.

Фото: t.me/odesacityofficial

"Розгорнуть міський оперативний штаб для допомоги містянам, чиї домівки пошкоджено внаслідок атаки ударними БпЛА", - йдеться у повідомленні.

Фото: Associated Press

Нагадаємо, 8 листопада, за кілька хвилин до опівночі, в Одесі пролунав сильний вибух. Невдовзі потому місцеві пабліки повідомили про пожежу на території одного з одеських житлових комплексів.

За даними Повітряних сил, Одеса стала епеіцентром нічного удару.

Росія знову вдарила по Одесі: які наслідки

Читайте також: