Росія знову вивела на бойове чергування у Чорне море корабель-ракетоносій – ВМС ЗСУ

Загалом у Чорному морі перебувають шість кораблів Чорноморського флоту РФ.

Станом на понеділок, 21 листопада, у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають шість російських кораблів, з яких один – носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 4 ракети.

Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

Азовське море – ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні два кораблі.

Середземне море – десять ворожих кораблів, з них п’ять носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 76 ракет.

За добу, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря – 33 судна, з них 9 суден рухалось з протоки Босфор; до Чорного моря – 40 суден, з них 13 суден продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 році (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Нагадаємо, військовий аналітик пояснив, чому протиповітряна система оборони України набагато ефективніше, ніж в Ізраїлі.

Читайте також: