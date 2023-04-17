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Росія знову вивела у Чорне море бойові кораблі: скільки "Калібрів" напоготові

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Час на прочитання
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Росія знову вивела у Чорне море бойові кораблі: скільки "Калібрів" напоготові

Фото: flot.sevastopol.info

Загальний залп складає до 16 ракет.

Станом на ранок понеділка, 17 квітня, Росія вивела у Чорне море три носії "Калібрів" із загальним залпом – до 16 ракет. 

Про це повідомили в пресслужбі ВМС ЗСУ.   

Загалом у Чорному морі на бойовому чергуванні – сім кораблів. В Азовському морі – один ворожий корабель.

У Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають до семи кораблів, з них три – носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп – до 20 ракет.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що настав час перетворити Чорне море на те, чим стало Балтійське – на море НАТО.

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Дата публікації
Перегляди
366
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