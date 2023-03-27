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Росія знову вивела у Чорне море ракетоносій: скільки "Калібрів" є на борту

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
2022
Час на прочитання
1 хв
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Росія знову вивела у Чорне море ракетоносій: скільки "Калібрів" є на борту

Фото: УНІАН

Загалом Росія утримує в Чорному морі сім ворожих кораблів.

Станом на понеділок, 27 березня, Росія утримує в Чорному морі сім кораблів, серед них один носій крилатих ракет типу "Калібр". Загальний залп – до чотирьох ракет.  

Про це повідомила пресслужба ВМС ЗСУ.

В Азовському морі – два ворожих кораблі; у Середземному морі до семи ворожих кораблів, з них три носія крилатих ракет "Калібр", загальний залп – до 20 ракет. 

Також наголошується, що Російська Федерація продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних судах в акваторії Азовського моря.

Нагадаємо, керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що Чорноморський флот РФ опинився практично у пастці, і навіть за бажання вивести його з Чорного моря росія не має такої можливості. 

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Дата публікації
Перегляди
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