Росія знову запустила дрони: звідки летять і куди прямуватимуть

"Шахеди" летять з Краснодарського краю, тому найімовірніше під загрозою опиняться південні області. Але детальніше про напрямок руху дронів у Повітряних силах обіцяють повідомити дещо згодом.

Російська Федерація пізно увечері, 18 вересня, знову здійснила пуски ударних безпілотних літальних апаратів типу "Shahed" з міста Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край).

Про це повідомляється в офіційному Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

"Зафіксовано пуски ударних БпЛА типу "Shahed" з Приморсько-Ахтарська. Про зміну обстановки, напрямок руху, повідомимо додатково. Слідкуйте за нашими повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", – йдеться в повідомленні.

Наразі в Україні повітряну тривогу оголошували лише на Харківщині. В області загроза – застосування балістичного озброєння.

Нагадаємо, що минулої ночі РФ атакувала український південь кількома хвилями безпілотників.

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