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Росія знову запустила по Україні "Шахеди": в Повітряних силах ЗСУ назвали область, яка під загрозою

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Росія знову запустила по Україні "Шахеди": в Повітряних силах ЗСУ назвали область, яка під загрозою

Shahed / Фото: dymka.com.ua

Українців закликають реагувати на повітряну тривогу.

Російська терористична армія ввечері 12 вересня знову запустила по Україні ударні безпілотники типу "Шахед".

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Українські захисники попереджають, що російські терористи, ймовірно, 12 вересня вкотре запустили в бік України іранські дрони типу "Шахед".

Українців закликають не ігнорувати повітряну тривогу та перебувати в безпеці. Про загрозу ударів у Повітряних силах ЗСУ повідомлять додатково.

"Імовірні пуски ударних БпЛА типу "Shahed". Про зміну обстановки, напрямок руху повідомимо додатково! Слідкуйте за нашими повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!" - йдеться у повідомленні. 

Станом на 22:49 у Запорізькій області вже оголосили повітряну тривогу через загрозу обстрілів ударними БпЛА. 

Нагадаємо, Жданов відповів, чого тепер варто очікувати під час повітряних тривог.

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Дата публікації
Перегляди
790
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