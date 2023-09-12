Росія знову запустила по Україні "Шахеди": в Повітряних силах ЗСУ назвали область, яка під загрозою

Українців закликають реагувати на повітряну тривогу.
Російська терористична армія ввечері 12 вересня знову запустила по Україні ударні безпілотники типу "Шахед".
Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.
Українські захисники попереджають, що російські терористи, ймовірно, 12 вересня вкотре запустили в бік України іранські дрони типу "Шахед".
Українців закликають не ігнорувати повітряну тривогу та перебувати в безпеці. Про загрозу ударів у Повітряних силах ЗСУ повідомлять додатково.
"Імовірні пуски ударних БпЛА типу "Shahed". Про зміну обстановки, напрямок руху повідомимо додатково! Слідкуйте за нашими повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!" - йдеться у повідомленні.
Станом на 22:49 у Запорізькій області вже оголосили повітряну тривогу через загрозу обстрілів ударними БпЛА.
Нагадаємо, Жданов відповів, чого тепер варто очікувати під час повітряних тривог.
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