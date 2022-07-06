Росія знову запустила ракету по Одеській області: її вдалося збити

Російські окупанти у середу, 6 липня, запустили ракету по Одеській області.
Її вдалось збити силам протиповітряної оборони ЗСУ.
Про це повідомили в Одеській міській раді з посиланням на ОК "Південь".
"По Одещині ворог намагався нанести черговий ракетний удар. З літака Су-35 з напрямку Чорного моря випущено ракету повітряного базування Х-31. Силами протиповітряної оборони ракету ліквідовано над морем", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, російські війська вдарили по Новобаварському і Слобідському районах. Одна з ракет впала на відкриту ділянку неподалік житлового масиву.
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