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Росія знову запустила ракету по Одеській області: її вдалося збити

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Росія знову запустила ракету по Одеській області: її вдалося збити

Скриншот із відео

Російські окупанти у середу, 6 липня, запустили ракету по Одеській області.

Її вдалось збити силам протиповітряної оборони ЗСУ

Про це повідомили в Одеській міській раді з посиланням на ОК "Південь". 

"По Одещині ворог намагався нанести черговий ракетний удар. З літака Су-35 з напрямку Чорного моря випущено ракету повітряного базування Х-31. Силами протиповітряної оборони ракету ліквідовано над морем", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські війська вдарили по Новобаварському і Слобідському районах. Одна з ракет впала на відкриту ділянку неподалік житлового масиву. 

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