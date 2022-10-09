Росія знову зажадала переговорів з Україною: на своїх умовах та з посередниками

У МЗС РФ повідомили, що Москва не відмовляється від переговорів із Києвом, але традиційно висуває низку умов.

Директор другого департаменту країн СНД МЗС РФ Олексій Поліщук заявив, що у Москві готові до переговорів з Україною за участі посередників.

Про це пише ТАСС.

За словами дипломата, ті країни, які зацікавлені бути посередниками у переговорах Росії та України, мають переконати Київ відвести війська та відмовитися від анексованих територій.

"Наразі своє посередництво у переговорах Росії та України пропонують багато країн. Нестачі у посередницьких послугах немає, і ми від них не відмовляємося", — сказав Поліщук.

Нагадаємо, спікерка Ради Федерації Росії Валентина Матвієнко заявила, що просили Київ відновити процес мирних переговорів. Вона повідомила, що Україна не відреагувала на їхню пропозицію щодо переговорів. У РФ вкотре сподіваються, що мирні переговори будуть відбуватися на їхніх умовах.

Зауважимо, після того, як країна-агресорка Росія провела фіктивні "референдуми" на окупованих українських територіях, Володимир Зеленський заявив, що не буде вести переговори з чинним президентом РФ Путіним. Для юридичного закріплення глава держави ввів у дію рішення РНБО про неможливість проведення переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним. Йдеться про Указ президента про рішення Ради національної безпеки й оборони України від 30 вересня.

Як розповів політолог Володимир Фесенко, після заяви Зеленського про неможливість розмовляти з диктатором Путіним у Росії сталася істерика, і вони вже починають шукати винних у війні.

Росіяни запропонували переговори Україні

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