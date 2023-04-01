Росія знову збільшила кількість ракет у морі: у ЗСУ розповіли про загрозу

Країна-агресорка Росія знову нарощує своє корабельне груповання в Чорному морі. Сталося це через покращення погоди, адже шторм вщух. Саме тому ймовірність ракетного удару зростає.

Про це в ефірі телемарафону розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

"Корабельне угруповання ворога нарощується. Зокрема, збільшилася кількість ракетоносіїв. Ми фіксуємо три ракетоносії, два з яких надводні і один підводний. В такому випадку сумарний залп "Калібрів" може сягати 20. Ймовірність ракетного удару зростає. Загроза дуже висока", - наголосила Гуменюк.

За її словами, хоч зараз активність ворожої авіації низька, але ситуація може змінюватися досить динамічно. Представниця ЗСУ каже, що одним з пріоритетних напрямків зміни тактики РФ залишається авіація на лінії фронту. Адже ворог застосовує там керовані авіаційні бомби.

Нагадаємо, протягом останнього часу в акваторії моря був обмежений запас ворожих "Калібрів". Сталося це у зв'язку з вибухами на залізниці Джанкої. Цими шляхами окупанти перекидали до Криму ці ракети. Ремонтні роботи тривають досі.

20 березня вибухами в місті Джанкой було знищено російські крилаті ракети "Калібр НК" під час їхнього транспортування залізницею. Вибухи у місті привели до пошкодження вузлової станції.

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