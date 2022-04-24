Росія знову зірвала евакуацію людей з Маріуполя – Верещук

Росія знову зірвала евакуацію людей з Маріуполя – Верещук

З міста Маріуполь, Донецька область, знову не вдалося евакуювати людей.

Росія не надала гарантій безпеки та не дотримувалася режиму тиші.

Про це повідомила віцепрем’єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук в ефірі телемарафону.

"Нам не вдалося відкрити гуманітарний коридор. Росія не підтвердила гарантію режиму припинення вогню, а тому будемо пробувати завтра", - повідомила Верещук.

Зазначимо, Росія не вперше зриває евакуацію з Маріуполя. Вчора, 23 квітня мала відбутися евакуація з міста. Втім, загарбники змусили людей розійтися, погрожуючи обстрілами, та заявили, що евакуюватися можна лише до окупованого Докучаєвська.

Нагадаємо, з Попасної сьогодні, 24 квітня, вдалося вивезти евакуаційним автобусом лише 16 людей, ще два авто гуманітарної колони потрапили під обстріл і не змогли забрати мирних мешканців міста.

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