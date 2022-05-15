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Росія знову звинуватила Україну в "обстрілах" Бєлгородської області

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Губернатор області заявив, що "з території України" стріляли.

Губернатор Бєлгородської області Росії В'ячеслав Гладков заявив, що "з території України" знову стріляли.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі. 

За словами Гладкова, у селищі Середа мирний житель нібито зазнав поранення.

Нагадаємо, у Бєлгородській області Російської Федерації на два тижні запровадили "жовтий" рівень терористичної небезпеки.

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