Росія знову звинуватила Україну в "обстрілах" Бєлгородської області

Губернатор області заявив, що "з території України" стріляли.
Губернатор Бєлгородської області Росії В'ячеслав Гладков заявив, що "з території України" знову стріляли.
Про це він написав у своєму Telegram-каналі.
За словами Гладкова, у селищі Середа мирний житель нібито зазнав поранення.
Нагадаємо, у Бєлгородській області Російської Федерації на два тижні запровадили "жовтий" рівень терористичної небезпеки.
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