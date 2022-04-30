Росія зосередила близько 20 ракет "Калібр" у Чорному морі, є загроза ударів – Міноборони

Росія зосередила близько 20 ракет "Калібр" у Чорному морі, є загроза ударів – Міноборони

У Міноборони України попередили про можливі ракетні удари російських військ з Чорного моря. Адже РФ зосередила там три носії крилатих ракет типу "Калібр".

Сумарний залп цих носіїв становить близько 20 ракет.

Про це розповів спікер Міноборони України Олександр Мотузяник на брифінгу 30 квітня.

"В акваторії Чорного моря наразі перебуває три носії крилатих ракет підводних човнів типу "Калібр". Їхній сумарний ракетний залп становить до 20 ракет", – сказав він.

Речник Міноборони також повідомив, що окупанти не припиняють ракетні та авіаційні бомбардування українських населених пунктів. Так, для ураження об'єктів у Харківській та Донецькій області російські війська виконали щонайменше 30 літако-вильотів.

Крім того, загарбники здійснили ще 32 літако-вильоти дальніми бомбардувальниками, з яких щонайменше 8 атакували Маріуполь.

Нагадаємо, за даними Міноборони станом на 29 квітня, кількість випущених Росією ракет по Україні становить вже майже дві тисячі. Водночас в РФ ще є чимало ракет попри брак закордонних комплектувальних.

За час війни Росія витратила 7,5 мільярда доларів на ракети-вбивці

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