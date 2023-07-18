Росія зосередила на східному напрямку 100-тисячне військо: у ЗСУ розповіли, де саме і яка є небезпека

Росія зосередила на Куп'янському напрямку 100-тисячне військо, втім, за словами україсньких військових, їм це не вдається.

Про це розпові спікер Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий посиланням на "Радіо Свобода".

За його словами, ця проблема - не нова. Угруповання хоча і велике, але не є якісно підготовленим і вмотивованим.

"Сили оборони вже багато місяців підряд не дають їм жодного прогресу і потужно наносять по них удари. Тобто це не вчора з’явилися 100 тисяч", – сказав він.

Також, за його словами, Росія підтягнула на Лимано-Куп’янський напрямок понад 900 танків. Він стверджує, що це стара радянська техніка, а от новітні зразки, які російські військові використовували на початку повномасштабного вторгнення, зустрічаються на полі бою вже рідше зі зрозумілих причин.

Як повідомляли раніше, російська армія намагається перехопити ініціативу на Лимано-Куп'янському напрямку. Цей напрямок є лідером за кількістю артобстрілів. За минулу добу росіяни 536 разів били різними типами й калібрами артилерії. Також на цьому напрямку відбулося вісім бойових зіткнень і 10 авіанальотів.

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